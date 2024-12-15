نجمات يجسدن "الأم" ببراعة في دراما رمضان 2025: يسرا وسلوى تقرير عثمان في الصدارة







مع اقتراب موسم رمضان 2025، تتجه الأنظار نحو الممثلين الذين يتقنون تقديم أدوار الأم بشكل واقعي وعاطفي، حيث تُعتبر شخصية الأم عنصراً محورياً في العديد من الأعمال الدرامية. من بين أبرز الأسماء التي تستعد لتقديم هذا الدور المميز:

يسرا: تعود يسرا إلى دراما رمضان بمسلسل جديد بعد غيابها العام الماضي. تعد يسرا من الفنانات المخضرمات اللاتي أبدعن في أدوار الأم في أعمال مثل خيانة عهد، وهي معروفة بقدرتها على التعبير عن تعقيدات شخصية الأم في سياقات مختلفة.



صفاء الطوخي: تُشارك في أكثر من عمل خلال رمضان القادم، بما في ذلك فهد البطل مع أحمد العوضي، حيث تقدم دوراً مليئاً بالواقعية الحنكة.



سلوى عثمان: تُجسد دور الأم في أكثر من مسلسل، مثل حكيم باشا مع مصطفى شعبان وضل حيطة مع ياسمين صبري، حيث تواصل تقديم أدوارها بلمسة عاطفية عميقة.



وفاء عامر: تشارك في أعمال عدة، منها جودر مع ياسر جلال، وتتمتع بخبرة كبيرة في تقديم أدوار الأم الصعيدية أو العاطفية التي ترتبط بحبكة درامية قوية.



صفوة: تقدم شخصية الأم الصعيدية في مسلسل فهد البطل، وهو دور يتطلب القوة والحكمة التي اشتهرت بهما في أعمالها السابقة.









تتميز أدوار الأم في دراما رمضان المقبلة بالتنوع بين القوالب التقليدية مثل الأم الحنونة أو القوية، وبين القوالب الحديثة التي تعكس تحديات الأمومة في العصر الراهن. يبرز في ذلك يسرا وسلوى عثمان، اللتان تدمجان بين العمق الدرامي والمصداقية في الأداء.



