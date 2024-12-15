ذكرى وفاة الفنان المصري حسن كامي: رحلة فنية طويلة وتاريخ حافل

تحل اليوم الذكرى السادسة لوفاة الفنان المصري الكبير حسن كامي، الذي رحل عن عالمنا في عام 2018 عن عمر يناهز 82 عامًا.

ويبرز جريدة وموقع الفجر عن أبرز المحطات الفنية لـ حسن كامي

مولد حسن كامي

وُلد كامي في 2 نوفمبر 1936، وبدأ مسيرته الفنية في عالم الأوبرا، حيث تميز بموهبة فريدة أهلته للفوز بالعديد من الجوائز العالمية. وقد تألق كامي في مسيرته التي امتدت لعدة عقود، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

أبرز المحطات الفنية لـ حسن كامي

اشتهر حسن كامي بقدرته على الجمع بين الفن الرفيع والأدوار الدرامية المؤثرة، فقد شارك في مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل "رأفت الهجان" و"هوانم جاردن سيتي"، وقدم أدوارًا بارزة في أفلام مثل "زكي شان" و"ناصر 56". كما كان له حضور قوي في المسرح، حيث قدم العديد من الأعمال المسرحية الناجحة مثل "دلع الهوانم" و"إنقلاب"، التي استطاع من خلالها أن يثبت موهبته الكبيرة.

لكن حياة كامي لم تكن خالية من المآسي الشخصية، فقد فقد ابنه الوحيد شريف في حادث سير وهو في سن مبكرة، كما توفيت زوجته نجوى بعد سنوات من المعاناة، مما ترك أثراً عميقاً في قلبه. وتفرغ بعد ذلك لحياته الخاصة، فاستثمر وقته في إدارة مكتبة "المستشرق" التي كانت تحتوي على العديد من الكتب القيمة والمخطوطات النادرة.

حسن كامي، الذي عاش حياة مليئة بالإنجازات والتحديات، لا يزال حاضراً في ذاكرة عشاق الفن الأصيل، حيث تظل أعماله شاهدة على قدرته الاستثنائية وتفانيه في خدمة الثقافة والفن المصري.