كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

اختار أحمد مجدي المدرب المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري



يلتقي الفريق الأبيض مع ضيفه البورسعيدي، مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 202 على "ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري

في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الدفاع: أحمد محمود- مصطفى الزناري "الونش"- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد شحاته- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- سيف الجزيري – مصطفي شلبي.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ومتخلفًا بفارق الأهداف عن الزمالك.

وتنقل مباراة الزمالك ضد المصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.