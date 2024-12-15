كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

حدد الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة ليجانيس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه ليجانيس، مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

حراسة المرمي: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي

خط الوسط بيدري، مارك كاسادو، ب أو توريس

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خط الهجوم: داني أولمو، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي

وتنقل مباراة برشلونة ضد ليجانيس عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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