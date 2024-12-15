كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يوناتيد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يلتقي مان سيتي مع ضيفه اليونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - ماتايس دي ليخت - نصير مزراوي

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو - راسموس هويلوند

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

عمرو أديب عن خسارة الأهلي أمام باتشوكا: "كنت حاسس أن الزمالك بيلعب.. وجنرال حظ تخلى عنهم"

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - روبن دياش - سيمبسون بوسي - كايل ووكر

خط الوسط: كيفين دي بروين - ماثيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند – ماثيوس نونيز

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد اليونايتد في المرتبة الثالثة عشر برصيد 19 نقطة.

وتنقل مباراة ديربي مانشستر عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم في كأس الكونفدرالية

إدارة الزمالك تقرر توفير حافلتين لنقل الإعلاميين لتغطية مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

أحمد فهيم يطلب الدعاء لوالدته عبر حسابه على إنستجرام بعد تعرضها لأزمة صحية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال