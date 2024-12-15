أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يستحق اللوم بسبب الدفع بكهربا، لأنه غير جاهز فنيًا وبدنيًا، مشيرًا إلى أن خروج وسام أبوعلي من مواجهة باتشوكا لم يكن قرارًا جيدًا من جانب المدرب السويسري.

أمير هشام: كولر يستحق اللوم بسبب قراره بمشاركة كهربا.. ولا بد من مراجعة الأخطاء قبل المونديال

وقال عبر برنامجه بلس 90 عبر شاشة قناة النهار: "خروج وسام كان قرار غريب للغاية، واللاعب نفسه كان يسأل نفسه، عن سبب مغادرة المباراة، رغم أنه كان جيدًا ويلعب بقوة خلال المباراة، وجاهز بنسبة مليون%، ولا أتفهم سبب خروجه من المباراة".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون قرارا مقبولا لو تم الدفع بلاعب قادر على صناعة الفارق، ما حدث كان خطأ كبير من كولر".

وواصل: "لو الأهلي سيذهب لكأس العالم للأندية بنفس القائمة، فالأفضل ألا يذهب إلى أمريكا، لأن المنافسة هناك مختلفة، كما أن التبريرات بدأت تخرج بشأن صعوبة التدعيم في يناير، خصوصًا المحسوبين على النادي الأهلي إعلاميا الذين يتحدثون دائما عن قوة الفريق وقدرة على اللعب في مستوى المونديال بشكل جيد".

وأكمل: "أي فريق قوي لا بد وأن يدعم نفسه باستمرار، لكن هذا لم يحدث في النادي الأهلي، وجماهيره اعتادت على الألقاب، الموضوع لا علاقة له بالتوفيق من عدمه، النادي الأهلي لم يستعد جيدًا ولم يُجهز نفسه بالشكل الأمثل، اتحدث بوضوح شديد".

وزاد: "لا نريد التنظير، لكن لا بد من وجود حلول وإدارة الأهلي تعلم كل شئ، يجب أن يكون هناك دعم قوي والتخلص من بعض الأسماء، ولا بد أن يكون هناك هناك وضوح في تقييمات مارسيل كولر، لأنه أوقات يوافق على ضم لاعبين ثم يتراجع عن التعاقد معهم، بحجة تعديل أولوياته".

وأشار إلى أن جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي السابق كان واضحًا في تقييمات اللاعبين لو تم التعاقد معه مستقبلا في الأهلي سيكون أفضل مما يحدث في ملف التدعيمات كل فترة، لكن ما يحدث حاليا هناك تخبط واضح في ملف التعاقدات، ولماذا لم يتم تعيين مديرا للتعاقدات حتى الآن قبل شهر يناير المقبل، والفريق في أشد الحاجة لتدعيم نفسه بقوة.

وزاد: "الموضوع ليس له علاقة بخسارة لقاء باتشوكا تحديدا، لكن مستوى الفريق غير جيد، وألية العمل كانت تمتاز بصرامة، يجب تحديد الاختصاصات أيضا، ومحمد رمضان المدير الرياضي لم نشعر بوجوده، ولا يوجد فارق كبير حدث منذ رحيل خالد بيبو.. ورمضان غير متفرغ لمنصب مدير الكرة".

وأتم: "يجب ان يتعلم الأهلي من أخطائه ويستعد بشكل أقوى لكأس العالم للأندية، بشرط تدعيم الفريق وان يكون هناك حزم والتخلص من أي لاعب لا يقدم الاضافة.. الخسارة من باتشوكا حتى ولو بركلات الترجيح كانت مؤلمة