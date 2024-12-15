تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. دورة دولية في تحكيم وتدريب رياضة الكورف بول

الفجر الرياضي
الاتحاد الدولي للكورف
الاتحاد الدولي للكورف بول

نظم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكورف بول، الدورة الدولية في تحكيم وتدريب رياضة الكورف بول، والذي استضافة المركز الأولمبي بالمعادي، في الفترة من 9-13 ديسمبر.

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. دورة دولية في تحكيم وتدريب رياضة الكورف بول

وشارك في الدورة 80 مشارك ما بين التدريب والتحكيم للكورف بول، والذي قام فيه المحاضر الهولندي ثيو رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي.

وجاءت هذه الدورة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالمشاركة مع الاتحاد المصري للرياضية المدرسية، والذي ارسل 20 مدرس ومدرسة لنشر اللعبة في المدارس.

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ومن المقرر أن يتم إنشاء بطولة للكورف بول للمدارس بالتعاون بين الاتحادين المصري للألعاب الترفيهية والاتحاد المصري للرياضه  المدرسيه

وأشاد احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، بتنظيم الدورة التدريبية.

وأكد البكري، أنه يسعي لنشر اللعبه في جميع الأماكن، لاختيار أفضل عناصر لتمثيل منتخب مصر في البطولات العالمية والإفريقية.
ووجه رئيس الاتحاد، الشكر للوزير أشرف صبحي على الدعم الكبير الذي يقدمه في الفترة الماضية للاتحاد المصري للرياضة الترفيهية.

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