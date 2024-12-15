حازم حسني في الإسكندرية: رصاصة البداية للموسم الجديد وإعداد جيل ذهبي للرماية!

الفجر الرياضي

في زيارة هامة لنادي الصيد المصري فرع الإسكندرية، قام اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بلقاء المهندس محمد السيد عبد السلام عشرة رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة،  بحضور الاستاذ عزمي محيلبة وأبطال مصر الكابتن عزمي وعبدالعزيز محيلبة.

حازم حسني في الإسكندرية: رصاصة البداية للموسم الجديد وإعداد جيل ذهبي للرماية!

تهدف الزيارة إلى تنسيق الجهود للعمل خلال الفترة القادمة واستعدادًا لبداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى مناقشة سبل إعداد جيل جديد من الرماة في تخصصات ضغط الهواء والخرطوش.

وقد شهد اللقاء تبادل الآراء والأفكار البناءة  لتعزيز رياضة الرماية وتطويرها في الإسكندرية.

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وأكد اللواء حازم حسني على أهمية تطوير مهارات الشباب في هذه الرياضة، مشددًا على دور الاندية في دعم الرماة الناشئين وتوفير البيئة المناسبة للتدريب،  وعلى أهمية تضافر الجهود  لإنجاح الموسم الجديد  وتحقيق  طفرة نوعية في رياضة الرماية المصرية، مشددًا على ضرورة إعداد جيل جديد من الرماة قادر على المنافسة في  تخصصات ضغط الهواء والخرطوش وتحقيق  الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب حسني عن تفاؤله بشأن مستقبل الرماية في مصر، معربًا عن استعداده الكامل لتقديم الدعم اللازم للنادي وللرماة الناشئين.

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