لهذا السبب.. عمرو الليثي يتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الإعلامي عمرو الليثي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفل بحفل زفاف نجله على ابنة الإعلامي تامر أمين أمس بأحد الفنادق الكبرى.

عمرو الليثي

نجوم الفن في حفل زفاف نجل عمرو الليثي

وكان في مقدمة الحضور الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي تامر أمين، إلى جانب عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف منهم الفنان والمنتج عماد زيادة، الفنان أحمد زاهر، الفنان خالد زكي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

نجوم الغناء في حفل زفاف نجل عمرو الليثي

كما حرص عدد كبير من نجوم الغناء على إحياء الحفل وكان من بينهم: تامر حسني، ورامي صبري، وحمزة نمرة، ومصطفى قمر، وعلي الحجار.

وقدم مصطفى مجموعة كبيرة من أغانيه الذي تفاعل معه الحضور بالرقص منها السود عيونه وقلبي في الليالي، ولو سألوني وغيرها.