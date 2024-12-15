بعد نجاح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة ".. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور

الفجر الفني
نور النبوي
نور النبوي

أعرب الفنان نور النبوي عن سعادته الشديدة من النجاح الذي حققه الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" والذي يحمل اسم الريمونتادا، وفي ضوء ذلك وجه رسالة للجمهور من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتب "النبوي" عبر خاصية الاستوري:"الحب في قلبي وهو سبب استمراري، متشكر جدًا ومبسوط إن الفيلم عجبكم".

منشور نور النبوي

أبطال وصناع فيلم "الحريفة 2"




فيلم “الحريفة 2” الريمونتادا من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

أحداث فيلم "الحريفة 2"

 

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

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