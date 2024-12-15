‏وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت ‏وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
 
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

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‏وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل