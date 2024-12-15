‏المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: حرائق في مصفاة الزاوية نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات دائرة بين مجموعات مسلحة

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بوابة الفجر

أفادت ‏المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بحرائق في مصفاة الزاوية نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات دائرة بين مجموعات مسلحة.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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