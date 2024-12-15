اليوم.. أبطال وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحتفلون بالعرض الخاص

الفجر الفني
فيلم الهنا اللي أنا
فيلم الهنا اللي أنا فيه

يحتفل أبطال وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" للفنان كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، اليوم الأحد بالعرض الخاص للفيلم، بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل 18 ديسمبر الجاري.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

قصة فيلم "الهنا اللى انا فيه"


تدور أحداث فيلم "الهنا اللى انا فيه" حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.

 

أبطال فيلم "الهنا اللى انا فيه"


ويشارك في بطولة فيلم "الهنا اللى انا فيه" حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

الهنا اللي أنا فيه دينا الشربيني فيلم الهنا اللي أنا فيه كريم محمود عبدالعزيز ياسمين رئيس

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