أسعار الفاكهة اليوم الأحد 15-12-2024 في قنا

شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى 20 جنيه

برتقال بلدى عصير 20 جنيه

برتقال سكرى. جنيهًا

يوسفي بلدى. 20 جنيه

يوسفي بلدى فاخر. 30 جنيه

كيلو فراوله 90 جنيه

طبق توت إسباني 35 جنيه

يوسفي كلامنتينا 25 جنيه

تفاح اصفر لبنانى 70جنيهًا

تفاح احمر لبنانى. 70 جنيهًا

شهد عراقي. 25 جنيهًا

بلح اسود تلاجات 25 جنيه

كاكا بناتى. 50 جنيه

قشطة عبدالرازق فاخر 200جنيه

رمان سكرى 40 جنيه

جوافه بناتى 30 جنيه

كمترى افريقي جنيه

برقوق اسود. 120 جنيه

بلح سيوه 100 جنيه

مانجو كيت اسمعلاوى 65 جنيه

كيلو دراجون فروت(التنين). 200 جنيها

تين برشومى. 30 جنيه

برتقال بصرة اصفر 20 جنيه

برتقال بلدى عصير 20 جنيهًا

عنب كرمسون احمر. 70 جنيه

تفاح اصفر ايطالى. 90 جنيه

تفاح سكرى ايطالى. 90 جنيه

كنتالوب عريشى. 25 جنيه

واحده اناناس سكرى 150 جنيه

كيلو كيوى ايرانى 150 جنيه

أفوكادو مستورد. 200 جنيه