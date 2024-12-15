موعد عودة مصطفى شوبير للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي

يستعد الحارس الشاب مصطفى شوبير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد عودة الفريق من قطر.

موعد عودة مصطفى شوبير للمشاركة في التدريبات الجماعية

وأكد الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مصطفى شوبير أنهى برنامجه التأهيلي بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في القدم"

وأضاف:" مصطفى شوبير من المقرر أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، خلال ال 72 ساعة المقبلة، وسيكون تحت تصرف مارسيل كولر مدرب الفريق في المباريات القادمة، بعد العودة من قطر".