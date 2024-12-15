كشفت وسائل إعلام مغربية عن أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2024 سيشهد حضور رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.

إنفانتينو يحضر حفل جوائز «كاف» في مراكش

قالت صحيفة المنتخب إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو سيتوجه لحضور حفل الجوائز السنوي الذي يقام الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

وأشارت إلى أن رئيس "فيفا" سيشارك في مباراة استعراضية سيحتضنها ملعب الحارثي التاريخي بمراكش الذي شهد العديد من المحطات البارزة وذلك يوم الإثنين.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن النجم المغربي أشرف حكيمي الأقرب لنيل لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، بينما سيتم توزيع مختلف الجوائز الأخرى، وأبرزها أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل مدرب، وأفضل فريق.