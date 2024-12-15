مانشستر سيتي يفكر فى ضم بوجبا

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن صفقة مفاجئة يفكر مانشستر سيتي في إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مانشستر سيتي يفكر فى ضم بوجبا

قالت صحيفة ذا إندبندنت إن حامل لقب الدوري الإنجليزي يسعى إلى تعديل أوضاعه بشكل عاجل بعدما تراجعت نتائجه بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأوضحت: "مانشستر سيتي اتجه بشكل غير متوقع نحو صفقة مدوية، وهي التعاقد مع اللاعب بول بوجبا".

وأضافت: "تواصل بالفعل مسؤولو السيتي، مع المقربين من اللاعب الفرنسي، لمعرفة مدى اهتمامه باللعب مع المدرب بيب جوارديولا".

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وتابعت: "بطل إنجلترا يرغب في ضم بوجبا لتعويض غياب رودري، المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي".

واختتمت: "النجم الفرنسي متردد بشأن اللعب مع السيتي، بسبب أوقاته السيئة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد".

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