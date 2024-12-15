تعادل يوفنتوس بصعوبة مع ضيفه فينزيا 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس يفلت من الهزيمة بتعادل في الدقائق الأخيرة مع فينزيا في الدوري الإيطالي

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف فيورنتينا ولاتسيو، صاحبا المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

على الجانب الآخر، رفع فينزيا رصيده إلى عشر نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم يوفنتوس عن طريق فيدريكو جاتي في الدقيقة 19، قبل أن يدرك فينزيا التعادل عن طريق ميكائيل ألبرتسن في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 83 سجل جاي إيزيس الهدف الثاني لفريق فينزيا، فيما عاد يوفنتوس للمباراة بتسجيل دوسان فلاهوفيتش هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بدأت المباراة بهجوم قوي من جانب يوفنتوس، الذي اعتمد على هدافه الصربي دوسان فلاهوفيتش، والذي تمتع بمساندة على الجانبين الأيمن والأيسر من تيموثي وايا وكينان يلديز.

وانطلق يوفنتوس في هجمات متواصلة على مرمى فينزيا من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن هدف التقدم جاء بأقدام المدافع فيدريكو جاتي، الذي تابع ركنية داخل منطقة الجزاء، هيأها له زميله خيفرين تورام، ليضعها في الشباك.

وكان يوفنتوس الأخطر في الشوط الأول، وشن العديد من الهجمات الأخرى بقيادة فلاهوفيتش ورفاقه، لكنها لم تهز الشباك مجددا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل يوفنتوس محاولاته من أجل تسجيل هدف ثان في شباك فينزيا، لكن دفاع الفريق الضيف أبطل مفعول خطورة العديد من الهجمات، ونجح في إبعاد الخطر في أكثر من مناسبة.

وسجل كينان يلديز هدفا ثانيا ليوفنتوس، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسة يد قبل تسجيل الهدف.

وفي الدقيقة 61 سجل فينزيا هدف التعادل عن طريق ميكائيل ألبرتسن، الذي تلقى عرضية مميزة من الجهة اليمنى من زميله فرانشيسكو زامبانو، ليوجهها بضربة ر أس في الشباك.

ونجح فينزيا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، حينما تابع المدافع جاي إيزيس كرة عرضية داخل منطقة جزاء يوفنتوس، ليضعها في شباك الفريق المضيف.

وانتفض يوفنتوس في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التعادل على أقل تقدير، ونجح في ذلك بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينفذها فلاهوفيتش بنجاح في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 2/2.