حالة الطقس اليوم الأحد: برودة نهارًا وشبورة مائية على عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار على عدة مناطق، بينما يصبح باردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

وتشهد بعض المناطق تكوّن الشبورة المائية الكثيفة خاصة في الصباح الباكر، مع نشاط محدود للرياح في مناطق متفرقة.

تفاصيل الطقس اليوم

النهار:

مائل للبرودة : على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

: على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. معتدل : على جنوب سيناء.

: على جنوب سيناء. مائل للدفء: على جنوب الصعيد.

الليل والصباح الباكر:

بارد : على أغلب الأنحاء.

: على أغلب الأنحاء. شديد البرودة: على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الشبورة المائية وأماكن تكوّنها

تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في:

القاهرة الكبرى.

السواحل الشمالية الغربية.

شمال الصعيد.

الوجه البحري ومدن القناة.

وسط سيناء.

ملاحظة: قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الرياح والسحب

الرياح:

معتدلة : في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

: في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. نشطة أحيانًا: في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

السحب:

مشمسة : في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وجنوب سيناء.

: في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وجنوب سيناء. غائمة جزئيًا: على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى : العظمى 20°، الصغرى 13°.

: العظمى 20°، الصغرى 13°. الوجه البحري ومدن القناة : العظمى 19°، الصغرى 12°.

: العظمى 19°، الصغرى 12°. السواحل الشمالية الغربية : العظمى 20°، الصغرى 12°.

: العظمى 20°، الصغرى 12°. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : العظمى 20°، الصغرى 13°.

: العظمى 20°، الصغرى 13°. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : العظمى 23°، الصغرى 14°.

: العظمى 23°، الصغرى 14°. شمال الصعيد : العظمى 21°، الصغرى 8°.

: العظمى 21°، الصغرى 8°. جنوب الصعيد: العظمى 26°، الصغرى 11°.

التحذيرات الجوية

انخفاض درجات الحرارة:

متوقع انخفاض جديد في درجات الحرارة غدًا الاثنين بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على شمال البلاد.

الأمطار:

فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق الشمالية.

نشاط الرياح:

يزداد نشاط الرياح مما يعزز الإحساس ببرودة الطقس.

نصائح الأرصاد: