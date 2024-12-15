استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024: التفاصيل الكاملة

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية قبل بدء تعاملات اليوم الأحد، 15 ديسمبر 2024، وفقًا لما أعلنت مؤسسة "جولد بيليون" المتخصصة في أبحاث الذهب.

يأتي هذا الاستقرار وسط متابعة حثيثة لحركة الأسعار عالميًا ومحليًا، حيث لم تشهد الأسعار تغيرًا كبيرًا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سعر جرام الذهب عيار 24

للشراء : 4360 جنيهًا.

: 4360 جنيهًا. للبيع: 4347 جنيهًا.

(دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة)

سعر جرام الذهب عيار 21

للشراء : 3818 جنيهًا.

: 3818 جنيهًا. للبيع: 3805 جنيهات.

(دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة)

سعر جرام الذهب عيار 18

للشراء : 3270 جنيهًا.

: 3270 جنيهًا. للبيع: 3261 جنيهًا.

(دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة)

سعر جرام الذهب عيار 14

للشراء : 2543 جنيهًا.

: 2543 جنيهًا. للبيع: 2535 جنيهًا.

(دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة)

سعر جرام الذهب عيار 22

للشراء : 3997 جنيهًا.

: 3997 جنيهًا. للبيع: 3986 جنيهًا.

(دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة)

سعر الجنيه الذهب اليوم

للشراء : 30،520 جنيهًا.

: 30،520 جنيهًا. للبيع: 30،510 جنيهًا.

(دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة)

سعر الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب العالمية استقرارًا أيضًا:

سعر الأوقية : للشراء : 2648 دولارًا. للبيع : 2647.5 دولارًا.

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تحليل السوق المحلي والعالمي

يعكس الاستقرار الحالي في أسعار الذهب توازنًا بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

وبالرغم من التغيرات التي يشهدها السوق العالمي أحيانًا، إلا أن السوق المصري حافظ على ثبات نسبي نتيجة انخفاض الطلب خلال الفترة الحالية.

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