4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية

حوادث
ارشفية
ارشفية

يتعرض الكثير من  مالكى السيارات، لمخالفات مرورية أثناء سيرهم بمركبتهم، ولذلك  أتاح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

  تستعرض بوابة "الفجر" عن كيفية الاستعلام وخطواته وهى الآتى:

1- الدخول على موقع النيابة العامة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلامات

2- ثم بعد ذلك  تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

4- وأخيرا تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات

مواد متعلقة

بسبب ملكية عقار.. التحقيق مع المتهم بقتل ابن عمه في الوراق

مقيد اليدين والقدمين..التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم

تفاصيل العثور على جثة قهوجي مقيد اليدين والقدمين في الهرم

التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة

تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين في أطفيح

حبس المتهمين بإصابة عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بالعياط

طعنه 3 طعنات..استمرار حبس المتهم بقتل زوج عمته لمعايرته بهروب أخته في كرداسة

تفاصيل إصابة 4 في حريق شقة في الهرم

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

سعر الدولار اليوم 15 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار في التعاملات

يحيي الفخراني يكشف حقيقة مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025

محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

بيع كل الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة

موعد مباراة نيس ضد مونبيليه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة