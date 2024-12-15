"واشنطن تدعم سوريا".. تصريحات بلينكن حول مستقبل الأزمة السورية

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بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس السبت، أن واشنطن ملتزمة بدعم الشعب السوري للخروج من أزمته والانتقال إلى حياة أفضل. 

تأتي هذه التصريحات في إطار رؤية الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، قبل نهاية ولايتها الحالية.

التزام واشنطن بدعم سوريا: أبرز النقاط

صرّح بلينكن أن الولايات المتحدة تسعى لتحسين أوضاع سوريا من خلال:

1. تشكيل حكومة تمثل الجميع

  • دعم جهود تشكيل حكومة مؤقتة أو دائمة تضمن تمثيل كافة فئات الشعب السوري، بما في ذلك الأقليات والنساء.
  • تعزيز دور المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات فعالة للشعب.

2. تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري

  • العمل على انتقال سياسي يوفر الاستقرار والتنمية.
  • دعم الإصلاحات التي تضمن حقوق الفئات الأكثر تضررًا في الأزمة.

أولويات واشنطن: مكافحة الإرهاب والأسلحة الكيماوية

بلينكن شدد على عدة أولويات أمريكية تجاه سوريا:

1. إنهاء السياسات العدائية

  • إيقاف أي دعم للإرهاب أو تنفيذ هجمات تهدد أمن الدول المجاورة أو المجتمع الدولي.

2. التخلص من الأسلحة الكيماوية

  • ضمان إزالة الأسلحة الكيماوية بطريقة آمنة تحافظ على أمن المنطقة.

3. التعاون الدولي والإقليمي

  • العمل مع المبعوث الأممي جير بيدرسون لتعزيز الحل السياسي.
  • التعاون مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة لدعم استقرار سوريا.

رؤية واشنطن لمستقبل سوريا

  • إعادة بناء المؤسسات الحكومية: ضمان أن تكون المؤسسات السورية قادرة على تلبية احتياجات الشعب.
  • تحقيق العدالة والتمثيل الشامل: دعم عملية انتقال سياسي تمثل كافة أطياف الشعب السوري.
  • تعزيز الأمن الإقليمي: مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.
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