سعر الدولار اليوم الأحد 15-12-2024 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

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استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية. 

يعرض التقرير تحديثات دقيقة حول أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى سعره مقابل العملات الأجنبية مثل اليورو والريال السعودي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 50.79 جنيه
  • سعر البيع: 50.89 جنيه

2. بنك مصر

  • سعر الشراء: 50.79 جنيه
  • سعر البيع: 50.89 جنيه

3. بنك التعمير والإسكان

  • سعر الشراء: 50.81 جنيه
  • سعر البيع: 50.91 جنيه

4. بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 50.08 جنيه
  • سعر البيع: 50.09 جنيه

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 50.08 جنيه
  • سعر البيع: 50.09 جنيه

6. بنك فيصل الإسلامي

  • سعر الشراء: 50.08 جنيه
  • سعر البيع: 50.09 جنيه

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

  • أعلى سعر شراء: سجله مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.
  • أقل سعر شراء: بلغ في بعض البنوك 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية والعربية

1. الدولار مقابل اليورو

  • سجل سعر الدولار: 0.95 يورو.

2. الدولار مقابل الريال السعودي

  • بلغ سعر الدولار: 3.76 ريال سعودي.
    استقرار سعر الدولار يعكس حالة التوازن في أسواق الصرف المصرية، مدعومًا بالسياسات النقدية المستقرة. 

يتيح هذا الاستقرار فرصة للمستثمرين والمتعاملين في سوق العملات لتوقع مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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