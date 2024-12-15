حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024: انخفاض متوقع في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

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الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات جوية تبدأ الثلاثاء المقبل، حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية على جميع الأنحاء. 

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح الذي يزيد من الشعور ببرودة الطقس، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

 

تفاصيل حالة الطقس اليوم

نهارًا:

  • مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
  • معتدل على جنوب سيناء.
  • مائل للدفء على جنوب الصعيد.

ليلًا:

  • بارد على أغلب الأنحاء.
  • شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

نشاط الرياح:

  • مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

  • الحالة: خفيفة إلى معتدلة.
  • ارتفاع الموج: من 1 إلى 1.75 متر.
  • اتجاه الرياح: شمالية غربية.

البحر الأحمر:

  • الحالة: معتدلة إلى مضطربة.
  • ارتفاع الموج: من 2 إلى 2.5 متر.
  • اتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة: العظمى 20 – الصغرى 13.
  • الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 13.
  • مطروح: العظمى 20 – الصغرى 13.
  • بورسعيد: العظمى 20 – الصغرى 18.
  • العريش: العظمى 20 – الصغرى 12.
  • رفح: العظمى 19 – الصغرى 11.
  • أسيوط: العظمى 21 – الصغرى 8.
  • أسوان: العظمى 27 – الصغرى 12.
  • السويس: العظمى 20 – الصغرى 11.
  • الإسماعيلية: العظمى 21 – الصغرى 11.
  • كفر الشيخ: العظمى 20 – الصغرى 11.

تحذيرات الأرصاد الجوية

انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء:

  • انخفاض بمعدل 2-3 درجات مئوية.
  • زيادة الشعور بالبرودة بسبب نشاط الرياح.

توقعات الأمطار:

  • أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.
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