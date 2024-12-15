أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ بعد انخفاض الجمعة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا عند آخر انخفاض سجلته يوم الجمعة الماضي. وقتها، انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

1. سعر الذهب عيار 24

القيمة : 4365 جنيهًا.

: 4365 جنيهًا. الوضع: مستقر بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

2. سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

القيمة دون مصنعية : 3820 جنيهًا.

: 3820 جنيهًا. القيمة بالمصنعية : 3920 جنيهًا.

: 3920 جنيهًا. الوضع: مستقر بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

3. سعر الذهب عيار 18

القيمة : 3274 جنيهًا.

: 3274 جنيهًا. الوضع: مستقر بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

4. سعر الجنيه الذهب

القيمة : 30560 جنيهًا.

: 30560 جنيهًا. الوضع: مستقر بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

سعر الذهب عالميًا اليوم الأحد

القيمة : 2656 دولارًا للأوقية.

: 2656 دولارًا للأوقية. الوضع: حافظ على استقراره مقارنةً بالأسابيع الماضية.

استقرار الأسعار

يشير ثبات الأسعار اليوم إلى هدوء نسبي في سوق الذهب المحلي بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

العوامل المؤثرة

يعتمد مستقبل أسعار الذهب على التغيرات العالمية مثل أسعار الدولار ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.