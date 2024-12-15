ديجيتايز للاستثمار والتقنية تنجح في تأمين الموارد الدولارية لمشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات

من خلال برنامج تمويل الحكومة المستقبلي 2030

قال المهندس يسري عتلم رئيس مجلس إدارة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، إن شركته نجحت في تأمين الموارد الدولارية؛ لمشروعاتها المتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر مستفيدة من برنامج تمويل الحكومة المستقبلي 2030 التي تديره شركة ايليت كابيتال.

وتواجه الشركات في مصر تقلبات في أسعار صرف الدولار بين الحين والآخر، ما

يرفع تكلفة تنفيذ مشروعاتها ذات مكون دولاري، ويؤجل خطط تنفيذها عما محدد له.

وإن حدث مؤخرا انفراجه في تدبير البنوك للدولار للشركات، بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وانتعاشة السيولة الدولارية بالبنوك من صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

تدبير العملة الصعبة في أي وقت:

لكن "عتلم"، ذكر أن شركته أصبح الآن بإمكانها تدبير العملة الصعبة في أي وقت؛ لكافة المشروعات الحكومية التي تنفذها لتطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر برنامج تمويل الحكومة المستقبلي 2030 التى تديره شركة شركة ايليت كابيتال ومقرها لندن.

وتعد شركة ايليت كابيتال احدي شركات الإدارة المالية تقوم بتقديم خدمات الإدارة والاستشارات والتمويل المتعلقة بالمشاريع البنية التحتية الكبيرة والتجارية الضخمة، وأصبحت احد المديرين الحصريين لبرنامج التمويل الحكومة المستقبلي 2030 منذ أكتوبر 2021.

وبحسب "عتلم"، سيسمح انضمام ديجاتيز للاستثمار والتقنية لهذا البرنامج، بتمويل مشروعات الشركة بالعملة الصعبة عن طريق حلول تمويلية متقدمة، وبأسعار فائدة ميسرة، ودون تحميل الوزرات أو الحكومة أي أعباء ديون سيادية.

ويوفر برنامج التمويل الحكومة المستقبلي 2030، ما يصل نسبته إلى 80% من الاحتياجات التمويلية للمشروعات الحكومية.

ثقة كبيرة :

شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية تنتقل للسوق الرئيسي

وتدير شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية العديد من المشروعات القومية في قطاع الاتصالات، والتي تتعلق بمد خطوط الفايبر وشبكات الانترنت فائق السرعة لقرى مشروع حياة كريمة.

وقال “ عتلم”، إن انضمامنا لهذا البرنامج.. يؤكد على الثقة الكبيرة التى أصبحت تتمتع بها الشركة لدي مؤسسات التمويل الدولية؛ وأهمية المشروعات التى تنفذها.

ونجحت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية في شهر مايو الماضي، للانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية إلى السوق الرئيسي بعد أن رفعت رأسمالها إلى 108 مليون جنيه من 96 مليون جنيه.

وشهد السهم منذ الانتقال إلى السوق الرئيسي، قفزة قوية في الأسعار وسط عمليات سيولة مرتفعة.

ديجيتايز للاستثمار والتقنية تتجه للتصنيع المحلي:

وبجانب تأمين المكون الدولاري لمشروعاتها، تطمح ديجيتايز لمساعدة الحكومة في استراتيجيتها نحو توطين صناعة معدة الاتصالات لخفض الفاتورة الاستيرادية منها، حيث وقعت اتفاق تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتمكنها من تصنيع مستلزمات الاتصالات في مصر.

وقال عتلم، "الهيئة العربية للتصنيع تمتلك إمكانيات هائلة في تصنيع مستلزمات الاتصالات، ونطمح استغلالها وتطويرها بما يحقق مستهدفات الحكومة في تقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المنتجات. "

وتابع" علتم"، بناء على الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع سنبحث في كافة المشروعات التى نتولي تنفيذها ما هي المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا، وسنبدأ في تصنيعها بمصانع الهيئة.

وسبق وأن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، شركات ورجال الأعمال المصريين باعتبار أن كل بند من الفاتورة الاستيرادية فرصة للتصنيع المحلي.

ويقول "عتلم" هو جالس على مكتبه بمقر الشركة في منطقة الشيخ زايد،" نحاول دائما بمثل تلك الاتفاقيات تحسين إيرادات الشركة، وبالتالي تحقيق افضل عائد للمساهمين معانا.