بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يشهد حفل تكريم 60 حافظ للقرآن الكريم من ذوي الهمم

محافظات
بوابة الفجر

 

 

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، نائبًا عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم وعددهم 60 حافظ للقرآن الكريم، والتي نظمتها جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية بالتعاون مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع.

وأكد الشرابي  على أن الدولة تولى اهتمام خاص وكبير بملف ذوى الهمم من خلال دعم العديد من المبادرات الخاصة بهم،  كما أن المحافظة بقيادة المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، تدعم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم.

حضر التكريم احمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية، واسلام الوردى ممثل عن مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وفضيلة الشيخ احمد النحاس ممثل عن المنطقة الأزهرية، وعلى قناوى ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة رضا عطا الله والدكتورة هناء حامد ممثلين عن جامعة الاقصر وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

 

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