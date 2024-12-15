موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025: تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع المراحل الدراسية

تزايدت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحانات نصف العام 2025 مع اقتراب العام الجديد، ومع تبقي أقل من شهر على انطلاق امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية في يناير 2025، إليكم كافة التفاصيل حول مواعيد الامتحانات التي ينتظرها الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية.

مواعيد امتحانات نصف العام 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 في يناير 2025، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم تحديد المواعيد النهائية وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي. وإليك التواريخ الهامة:

1. امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام

تاريخ البداية : 11 يناير 2025

: 11 يناير 2025 تاريخ النهاية : 16 يناير 2025

: 16 يناير 2025 ستُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، يليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة فاصلة بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

2. امتحانات النقل للصفوف الأول والثاني الإعدادي

تاريخ البداية : 11 يناير 2025

: 11 يناير 2025 تاريخ النهاية: 16 يناير 2025

3. امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي

تاريخ البداية : 11 يناير 2025

: 11 يناير 2025 تاريخ النهاية: 16 يناير 2025

4. امتحانات الشهادة الإعدادية

تاريخ البداية : 18 يناير 2025

: 18 يناير 2025 تاريخ النهاية: 23 يناير 2025

5. امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع

ستعقد امتحانات المستوى الرفيع والمواد العملية في المدارس الرسمية لغات والخاصة قبل الامتحانات الأساسية لضمان عدم تضاعف الضغط على الطلاب.

إجراءات وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات نصف العام 2025

الوزارة وضعت خطة صارمة لتنظيم الامتحانات، تتضمن:

الامتحانات جزء من أيام الدراسة الفعلية : يتم احتساب أيام الامتحانات ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونيًا.

: يتم احتساب أيام الامتحانات ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونيًا. ضمان سرية الأسئلة : الإجراءات المتبعة ستشمل تدابير لمنع تسريب الأسئلة.

: الإجراءات المتبعة ستشمل تدابير لمنع تسريب الأسئلة. التزام القواعد المنظمة : شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع القواعد المنظمة.

: شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع القواعد المنظمة. الاهتمام بمراعاة الأعياد الدينية: لضمان راحة الطلاب وتلبية احتياجاتهم الدينية.

تجهيز المدارس للامتحانات

ضمان توفير أوراق الامتحانات و المقاعد المريحة .

و . تجهيز أنظمة التهوية في الفصول لضمان راحة الطلاب.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025