عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحدات السعر بالجنيه سعر الذهب عيار 24 4،366 جنيه سعر الذهب عيار 22 4،002 جنيه سعر الذهب عيار 21 3،820 جنيه سعر الذهب عيار 18 3،274 جنيه سعر الذهب عيار 14 2،547 جنيه سعر الذهب عيار 12 2،183 جنيه سعر الجنيه الذهب 30،560 جنيه سعر أونصة الذهب 135،782.60 جنيه سعر كيلو الذهب 4،366،000 جنيه

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

الوحدات السعر بالجنيه سعر الذهب عيار 24 4،366 جنيه سعر الذهب عيار 22 4،002 جنيه سعر الذهب عيار 21 3،820 جنيه سعر الذهب عيار 18 3،274 جنيه سعر الذهب عيار 14 2،547 جنيه سعر الذهب عيار 12 2،183 جنيه سعر الجنيه الذهب 30،560 جنيه سعر أونصة الذهب 135،782.60 جنيه سعر كيلو الذهب 4،366،000 جنيه

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب