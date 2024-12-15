استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات، في أول يوم عمل للبنوك بعد الارتفاع الذي شهده الدولار الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التحديثات ضمن أحدث الأسعار المعلنة في عدد من البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء : 50.80 جنيه

: 50.80 جنيه سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء : 50.79 جنيه

: 50.79 جنيه سعر البيع: 50.89 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء : 50.79 جنيه

: 50.79 جنيه سعر البيع: 50.89 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء : 50.79 جنيه

: 50.79 جنيه سعر البيع: 50.89 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الشراء : 50.80 جنيه

: 50.80 جنيه سعر البيع: 50.90 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية