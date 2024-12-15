أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،425 جنيه نصف جرام 2،745 جنيه 1 جرام 5،005 جنيه 2.5 جرام 12،471 جنيه 5 جرام 24،385 جنيه 10 جرام 48،755 جنيه 20 جرام 97،370 جنيه نصف اونصة 77،075 جنيه اونصة 152،135 جنيه 50 جرام 241،770 جنيه 100 جرام 483،540 جنيه ربع كيلو 1،201،960 جنيه نصف كيلو 2،403،380 جنيه كيلو 4،804،525 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب