أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

 

الحجمالسعر
ربع جرام1،425 جنيه
نصف جرام2،745 جنيه
1 جرام5،005 جنيه
2.5 جرام12،471 جنيه
5 جرام24،385 جنيه
10 جرام48،755 جنيه
20 جرام97،370 جنيه
نصف اونصة77،075 جنيه
اونصة152،135 جنيه
50 جرام241،770 جنيه
100 جرام483،540 جنيه
ربع كيلو1،201،960 جنيه
نصف كيلو2،403،380 جنيه
كيلو4،804،525 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

 

أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الاحد 15 علامات الحمل 2024 في محافظة قنا سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الخضروات اليوم السبت 14-12-2024 في قنا

أسعار الفاكهة اليوم السبت 14-12-2024 في قنا

حالة الطقس اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الذهب اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة قنا

أسعار البقوليات اليوم السبت 14-12-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

بيع كل الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة

محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

متبعين أسلوب كسر الباب.. حبس عصابة سرقة المساكن في التجمع الخامس

وزارة الإسكان تمد مهلة التقديم لشقق "سكن لكل المصريين 5" حتى 31 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم 15 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار في التعاملات