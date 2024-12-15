أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الأحد 15-12-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
|الحجم
|السعر
|ربع جرام
|1،425 جنيه
|نصف جرام
|2،745 جنيه
|1 جرام
|5،005 جنيه
|2.5 جرام
|12،471 جنيه
|5 جرام
|24،385 جنيه
|10 جرام
|48،755 جنيه
|20 جرام
|97،370 جنيه
|نصف اونصة
|77،075 جنيه
|اونصة
|152،135 جنيه
|50 جرام
|241،770 جنيه
|100 جرام
|483،540 جنيه
|ربع كيلو
|1،201،960 جنيه
|نصف كيلو
|2،403،380 جنيه
|كيلو
|4،804،525 جنيه
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
- قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
- عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
- محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
- زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.