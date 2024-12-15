رفض معاكسة ابنه عمته.. تفاصيل التحقيق مع طالبين لاعتدائهما على زميلهما حتى الموت في الواحات

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع طالبان لاتهامهما بالاعتداء على زميلهما حتى الموت في الواحات البحرية

رفض معاكسة ابنه عمته

وكشفت التحقيقات، أن طالبان وراء الاعتداء على المصاب، حيث طلب منه أحدهما الحصول على رقم هاتف فتاة من عائلته "ابنه عمته"، لتنشب بينهم مشادة كلامية، مما دفعهما للاعتداء عليه وإصابته.



مقتل طالب

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل طالب إلى المستشفى مصابا برأسه، في حالة صحية حرجة، وتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، في الواحات البحرية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن طالبان وراء الاعتداء على المصاب، حيث طلب منه أحدهما الحصول على رقم هاتف فتاة من عائلته، لتنشب بينهم مشادة كلامية، مما دفعهما للاعتداء عليه وإصابته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.