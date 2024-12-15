خلال عام 2024.. "مديرية طرق الأقصر": رصف 37 كم طرق وتنفيذ 13 كم انترلوك





أعلنت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن أعمال الرصف التي تمت خلال عام 2024 على مستوى مدن ومراكز المحافظة بلغت إجمالي أطوال 37،3 كم بالإضافة إلى تنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كم.

وأوضحت شيباني أنه في مدينة الأقصر، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11،7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5،500 كم.

وفي مدينة الزينية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7،600 كم، وفي مدينة إسنا تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم.

و في مدينة البياضية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال بلغت 5 كم، وأنه في مدينة القرنة تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 2 كم.

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