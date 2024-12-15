نتنياهو يسعى لصفقة لإعادة الأسرى من غزة وسط خلافات معقدة

العدو الصهيوني
نتنياهو
نتنياهو

كشف العديد من التقارير الصادرة عن وسائل إعلام عبرية عن سعي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة. 

وتستمر المفاوضات بشأن هذه الصفقة وسط توقعات متباينة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

تفاصيل الصفقة المنتظرة

وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، تقدر تل أبيب أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة في غضون الشهر المقبل. 

ومع ذلك، فإن المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون مع هذه المفاوضات بحذر، مدركين تمامًا أن الصفقة قد تنهار في أي لحظة. 

وتؤكد القناة أن نتنياهو عازم أكثر من أي وقت مضى على إتمام هذه الصفقة، وهو ما يعكس التزامه الشخصي بحل هذه الأزمة.

الخلافات التي قد تعطل الصفقة

رغم الحوافز الكبيرة التي تدفع الأطراف لإتمام الصفقة، إلا أن هناك خلافات رئيسية قد تعرقل التوصل إلى اتفاق شامل. 

أحد أبرز هذه الخلافات يتمثل في عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة، وتعتبر هذه النقطة الحساسة من أكثر المسائل التي تثير التوتر بين إسرائيل وحماس، ما يجعل الوصول إلى اتفاق نهائي أمرًا صعبًا.

احتجاجات في تل أبيب والقدس

تزامنًا مع هذه المفاوضات، اندلعت احتجاجات في تل أبيب والقدس من جانب عائلات الأسرى الفلسطينيين، يطالبون بضرورة الإسراع في إتمام الصفقة، مؤكدين أن العودة السريعة لأبنائهم إلى منازلهم هي أمر بالغ الأهمية. 

في ذات السياق، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة أشخاص بتهمة إثارة الشغب خلال مظاهرة في القدس طالبت بإتمام صفقة تبادل الأسرى.

رد الشرطة على الاحتجاجات

حسب صحيفة معاريف العبرية، أفادت الشرطة الإسرائيلية أن المظاهرات لم تحقق الهدف المرجو منها، ووصفوها بأنها بدأت تأخذ منحى العصيان المدني.

وقد أشار المسؤولون إلى أن الاحتجاجات قد تتصاعد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب.

نتنياهو يسعى لصفقة لإعادة الأسرى من غزة وسط خلافات معقدة بنيامين نتنياهو صفقة الأسرى غزة تل أبيب الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيين المفاوضات معاريف الخلافات عائلات الأسرى القدس مظاهرات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

بيع كل الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة

محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

متبعين أسلوب كسر الباب.. حبس عصابة سرقة المساكن في التجمع الخامس

وزارة الإسكان تمد مهلة التقديم لشقق "سكن لكل المصريين 5" حتى 31 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم 15 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار في التعاملات