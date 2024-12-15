بسبب عقار.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل ابن عمه خلال مشاجرة عائلية في الوراق

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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب خلافات على عقار في الوراق

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، أنه حدثت مشاجرة بين والدي وعمي، بسبب ملكية عقار، وأثناء المشاجرة، أصيب والدي بطعنة في البطن، فأستليت سكينا وطعنت نجل عمي "شوفت أبويا متعور مستحملتش".
 

بسبب ملكية عقار

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه ووالده،حمدي أ" ونجله “خالد” البالغ من العمر 22 عامًا، الذي توفي نتيجة طعنة نافذة في الصدر، والطرف الثاني، العم "خالد أ" الذي أصيب بجرح طعني في البطن ونجله "زياد"، نشبت بينهما مشاجرة، نتيجة خلافات متعلقة بملكية عقار، وخلال التشاجر تعرض القتيل لاعتداء بسلاح أبيض على يد إبن عمه، مما أسفر عن قتله في الحال


مقتل شاب على يد ابن عمه

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه ووالده، نشبت بينهما مشاجرة وبين عمه ونجله، نتيجة خلافات متعلقة بملكية عقار، وخلال التشاجر تعرض القتيل لاعتداء بسلاح أبيض على يد إبن عمه، مما أسفر عن مصرعه
 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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