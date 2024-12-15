حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (30 كجم لمخدر الحشيش – 22 كجم لمخدر البانجو – 2 كجم لمخدر الشابو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى "غير مرخص"..عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 طبنجة – 27 خزينة متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). تنفيذ عدد (692) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالهم (7،300 كجم لمخدر الحشيش – 14 كجم لمخدر البانجو – 8 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى "غير مرخص"..عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

