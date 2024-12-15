عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن تولي السويسري كريستيان جروس قيادة تدريب نادي الزمالك خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي.

إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: مجلس الزمالك أنهى التعاقد مع كريستيان جروس بشكل رسمي والاعلان سيكون بعد مباراة المصري أو بحد أقصى يوم غدا.

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وأضاف: كريستيان جروس سيأتي لتدريب الزمالك مع جهازه المعاون الأجنبي، وسيكون أمير عزمي مجاهد أو محمود فتح الله المدرب المصري في الجهاز.

وتابع: الثنائي كارلوس كيروش وروجيرو ميكالي كانا أولوية لمجلس إدارة الزمالك، إلا أن الراتب كان عقبة كبيرة، حيث طلبا راتبًا ضخمًا يتجاوز 100 ألف دولار.

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