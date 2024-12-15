النازي برونر في خدمة النظام السوري.. كيف استخدم الأسد أساليب التعذيب النازية لبناء منظومة قمعية وحشية؟



منذ أن تم فتح سجن صيدنايا، وهو السجن السوري الشهير بممارسات التعذيب القاسية، كشف للعالم حجم الفظائع التي كانت تُرتكب تحت حكم عائلة الأسد، بدءًا من الأب حافظ وصولًا إلى ابنه بشار.

وكانت الصدمة كبيرة لدى الرأي العام عندما تبين أن ما كان يُعرف بـ "المسالخ البشرية" لم يكن مجرد شعار، بل واقعًا مروعًا عايشه آلاف المعتقلين في السجون السورية، حيث تعرضوا لأنواع وحشية من التعذيب والقتل.

والتحقيقات الأخيرة كشفت عن استخدام النظام السوري لمجموعة من الضباط النازيين الذين شاركوا في تنفيذ الهولوكوست، وجلبوا معهم أساليب التعذيب التي دُرّبوا عليها في معسكرات الاعتقال النازية.

وبين هؤلاء كان الضابط النازي ألويس برونر، الذي كان يُعتبر من أكثر الشخصيات النازية شناعة، وقد تعاون مع النظام السوري منذ الستينيات في بناء شبكة من سجون التعذيب وأساليب القمع الممنهجة.

سوريا ملاذ للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تحولت سوريا إلى ملاذ آمن للعديد من الضباط النازيين الهاربين، وذلك بسبب التحولات السياسية الكبيرة في المنطقة وغياب الرقابة الدولية.

وكان من أبرز هؤلاء ألويس برونر، الذي كان يشغل دورًا محوريًا في ترحيل آلاف اليهود إلى معسكرات الموت.

وفي خمسينيات القرن الماضي، لجأ برونر إلى سوريا، حيث لم يكن مجرد لاجئ سياسي، بل مستشارًا أمنيًا للنظام السوري، وذلك بعد أن تمتع بحماية كاملة من قبل النظام السوري، خاصة بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة.

خبرة النازيين في بناء نظام القمع السوري

من خلال تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، تم التأكيد على أن النظام السوري لم يستفد فقط من وجود برونر، بل استفاد من خبراته العملية في مجال التعذيب والاستجواب، وهو ما مكنه من بناء شبكة من أجهزة الأمن والمخابرات التي استخدمت أساليب من شأنها سحق أي معارضة.

وبرونر لم يكن فقط يقدم استشارات فنية، بل ساهم في تطور أساليب التعذيب والإعدام التي اعتمدها النظام السوري، والتي يمكن أن نجد تجسيدًا لها في سجن صيدنايا العسكري، الذي أصبح رمزًا للإرهاب والتعذيب في سوريا.

أساليب التعذيب التي نقلها برونر إلى سوريا

من بين الأساليب القمعية التي نقلها برونر إلى سوريا كان "الكرسي الألماني"، وهي أداة تعذيب تهدف إلى تدمير العمود الفقري للضحايا عن طريق تمديد ظهرهم إلى حدٍ غير طبيعي.

هذا كان جزءًا من استراتيجية أكثر شمولًا لاستخدام التعذيب الممنهج للسيطرة على الشعب السوري وتخويفه.

بالإضافة إلى ذلك، طبق النظام السوري أساليب مشابهة لتلك التي استخدمتها ألمانيا الشرقية، مثل استخدام التعذيب النفسي، حيث تم حرمان المعتقلين من النوم، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتعرضوا لرؤية أهوال المعاملة القاسية بحق المعتقلين الآخرين.

ممارسات مماثلة للنازية في السجون السورية

أدوات التعذيب والقتل في السجون السورية كانت تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت مستخدمة في معسكرات الاعتقال النازية.

وفي سجن تدمر، على سبيل المثال، استخدمت العقوبات الجماعية والتعذيب الجسدي بشكل ممنهج. في سجن صيدنايا، تم اكتشاف "غرف المكبس"، وهي غرف مصممة لقتل العشرات من المعتقلين في وقت واحد عبر الضغط المكاني.

كما كانت هناك مقابر جماعية تُستخدم للتخلص من جثث الضحايا، وأدلة على استخدام المواد الكيميائية لتسريع تحلل الجثث وإخفاء الآثار.

الأثر المستمر لبرونر على النظام السوري

استمرت العلاقة بين ألويس برونر ونظام الأسد لفترة طويلة، حتى بعد أن كشف الأمريكيون هويته في عام 1961.

حيث مكّن الأسد، طوال سنوات حكمه، من الاستفادة من الأساليب الوحشية التي تعلمها من النازيين، لتأسيس منظومة أمنية تميزت بالقسوة والدموية.

وقد كشف المؤرخون أن هذه الأساليب استمرت طوال فترة حكم بشار الأسد، حيث كانت تعكس نهجًا في قمع الشعب السوري باستخدام كافة وسائل التعذيب المتاحة.

وتستمر تقارير منظمات حقوق الإنسان بالكشف الأهوال التي تعرض لها المعتقلون في سجون النظام السوري، وتوثق ممارسات القتل الجماعي، والتعذيب النفسي والجسدي.

ووفقًا للتقديرات، قُتل ما بين 13 إلى 20 ألف معتقل في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015 وحدهما.