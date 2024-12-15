الداخلية تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

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فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط (عنصر إجرامى) سبق إتهامه فى 26 قضية "، إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل، سلاح نارى، سرقات متنوعة، سرقة بالإكراه" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه وسلاح نارى وذخيرة" وعدد 17 حكم "جزئى، سرقة"، بمدد حبس 17 سنة، بمحل إختبائه بمحافظة قنا. 
ضبط (عنصر إجرامى) سبق إتهامه فى 3 قضايا "نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج"   مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى 3 جنايات، بمحل إختبائه بمحافظة الإسماعيلية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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