بلاغ ضد البلوجر "أسماء سناب" يتهمها بابتزاز ضحاياها من خلال "دعارة الأجنة"

تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي للنائب العام ضد البلوجر الشهيرة "أسماء سناب"، متهمًا إياها بارتكاب جرائم أخلاقية وجنائية وصفها بـ "دعارة الأجنة"، حيث تعتمد على استغلال الحمل والولادة غير الشرعية لابتزاز ضحاياها ماليًا.

تفاصيل البلاغ

أوضح المحامي في بلاغه أن البلوجر "أسماء سناب"، التي لها سوابق جنائية معروفة، اعتادت نشر فيديوهات فاضحة على الإنترنت لاستقطاب راغبي العلاقات المحرمة مقابل المال. وأشار إلى أنها تتعمد الحمل نتيجة هذه العلاقات، لتستخدم الجنين كورقة ضغط وابتزاز على من تورطوا معها في هذه الأفعال غير المشروعة، حيث تدعي أبوته للطفل وتستمر بابتزازهم ماديًا.

وأكد البلاغ أن المشكو في حقها تقوم بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها خلال فترة الحمل لتؤكد مزاعمها، وأنها تلجأ لاحقًا إلى إجهاض الجنين أو ولادته وتركه في الشوارع، قبل أن تعيد الكرة مع ضحايا جدد.

اتهامات قانونية متعددة

وأشار البلاغ إلى أن المتهمة تعمل ضمن شبكة إجرامية منظمة تهدف إلى جمع المال من خلال استغلال الأطفال الناتجين عن هذه العلاقات. ووجه لها اتهامات بالاتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010، وارتكاب جرائم الفسق والفجور وفق قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961، ونشر محتوى مخالف لقانون الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018. كما تضمن البلاغ اتهامات بالإجهاض وتعريض حياة الأطفال للخطر استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الطفل.

طلب بالتحرك العاجل

واختتم المحامي بلاغه الذي حمل رقم (1024977) لسنة 2024 عرائض النائب العام، بتقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاته، من بينها مقاطع فيديو ومستندات، مطالبًا بسرعة استصدار أوامر ضبط وإحضار المتهمة وباقي أعضاء الشبكة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة لتوقيع أقصى العقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد.