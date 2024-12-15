موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025: أول إجازة رسمية لعام 2025 في مصر
تزداد معدلات البحث في مصر عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، باعتباره أول إجازة رسمية في العام الجديد.
ينتظر العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص هذه الإجازة بفارغ الصبر، خصوصًا وأنها إجازة مدفوعة الأجر، ويستفيد منها الكثير من العاملين بعد انتهاء إجازات العام الحالي 2024، والتي انتهت مع إجازة 6 أكتوبر 2024.
تفاصيل إجازة عيد الميلاد المجيد
من المقرر أن يكون يوم الأحد 7 يناير 2025 هو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد، وستكون إجازة للقطاعين العام والخاص.
وبناءً على ذلك، يحصل الموظفون على إجازة متواصلة لمدة 3 أيام (الجمعة والسبت والأحد)، في حين أن الإجازة الرسمية قد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 9 يناير 2025 بناءً على قرارات الحكومة.
مواعيد إجازات شهر يناير 2025
تتضمن إجازات شهر يناير 2025 عدة أيام عطلة رسمية وأسبوعية. ووفقًا للمواعيد المحددة، ستكون الإجازات على النحو التالي:
- الجمعة 3 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
- السبت 4 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
- الثلاثاء 7 يناير 2025: عيد الميلاد المجيد (قد يتم ترحيله إلى الخميس 9 يناير).
- الجمعة 10 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
- السبت 11 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
- الجمعة 17 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
- السبت 18 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
- الجمعة 24 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
- السبت 25 يناير 2025: إجازة عيد الشرطة المصرية (قد يتم ترحيلها إلى الأحد 26 يناير).
- الأحد 26 يناير 2025: إجازة بمناسبة ترحيل عيد الشرطة.
- الجمعة 31 يناير 2025: عطلة أسبوعية.
مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 في مصر:
- الثلاثاء 7 يناير 2025: إجازة عيد الميلاد المجيد.
- السبت 25 يناير 2025: إجازة ثورة 25 يناير.
- الاثنين 31 مارس 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.
- الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم.
- الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء.
- الخميس 1 مايو 2025: إجازة عيد العمال.
- الجمعة 6 يونيو 2025: وقفة عرفات.
- السبت 7 يونيو 2025: إجازة عيد الأضحى.
- الجمعة 27 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية.
- الاثنين 30 يونيو 2025: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة ثورة 23 يوليو.
- السبت 6 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي.
- الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة حرب أكتوبر 1973.