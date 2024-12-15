موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025: أول إجازة رسمية لعام 2025 في مصر

تزداد معدلات البحث في مصر عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، باعتباره أول إجازة رسمية في العام الجديد.

ينتظر العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص هذه الإجازة بفارغ الصبر، خصوصًا وأنها إجازة مدفوعة الأجر، ويستفيد منها الكثير من العاملين بعد انتهاء إجازات العام الحالي 2024، والتي انتهت مع إجازة 6 أكتوبر 2024.

تفاصيل إجازة عيد الميلاد المجيد

من المقرر أن يكون يوم الأحد 7 يناير 2025 هو موعد إجازة عيد الميلاد المجيد، وستكون إجازة للقطاعين العام والخاص.

وبناءً على ذلك، يحصل الموظفون على إجازة متواصلة لمدة 3 أيام (الجمعة والسبت والأحد)، في حين أن الإجازة الرسمية قد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 9 يناير 2025 بناءً على قرارات الحكومة.

مواعيد إجازات شهر يناير 2025

تتضمن إجازات شهر يناير 2025 عدة أيام عطلة رسمية وأسبوعية. ووفقًا للمواعيد المحددة، ستكون الإجازات على النحو التالي:

الجمعة 3 يناير 2025 : عطلة أسبوعية.

: عطلة أسبوعية. السبت 4 يناير 2025 : عطلة أسبوعية.

: عطلة أسبوعية. الثلاثاء 7 يناير 2025 : عيد الميلاد المجيد (قد يتم ترحيله إلى الخميس 9 يناير).

: عيد الميلاد المجيد (قد يتم ترحيله إلى الخميس 9 يناير). الجمعة 10 يناير 2025 : عطلة أسبوعية.

: عطلة أسبوعية. السبت 11 يناير 2025 : عطلة أسبوعية.

: عطلة أسبوعية. الجمعة 17 يناير 2025 : عطلة أسبوعية.

: عطلة أسبوعية. السبت 18 يناير 2025 : عطلة أسبوعية.

: عطلة أسبوعية. الجمعة 24 يناير 2025 : عطلة أسبوعية.

: عطلة أسبوعية. السبت 25 يناير 2025 : إجازة عيد الشرطة المصرية (قد يتم ترحيلها إلى الأحد 26 يناير).

: إجازة عيد الشرطة المصرية (قد يتم ترحيلها إلى الأحد 26 يناير). الأحد 26 يناير 2025 : إجازة بمناسبة ترحيل عيد الشرطة.

: إجازة بمناسبة ترحيل عيد الشرطة. الجمعة 31 يناير 2025: عطلة أسبوعية.

مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 في مصر: