رووعة.. هاتف Galaxy A16 4G تصميم أنيق وأداء مميز بسعر استثنائي

أبرز مواصفات هاتف Galaxy A16 4G

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A16 4G كواحد من الهواتف الاقتصادية التي تجمع بين الأداء المتميز والسعر المعقول. يأتي هذا الهاتف بمواصفات تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جهاز موثوق يقدم تجربة سلسة للاستخدام اليومي، مع تصميم عصري يجذب الأنظار. يعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمحبي الأجهزة الذكية ذات القيمة العالية مقابل التكلفة.

أبرز مواصفات هاتف Galaxy A16 4G

يتميز Galaxy A16 4G بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة HD بلاس، ما يوفر ألوانًا زاهية وتجربة مشاهدة ممتعة لمقاطع الفيديو والأفلام. كما أن تصميمه الأنيق وخفة وزنه يجعلان استخدامه مريحًا خلال اليوم.

أداء معالج هاتف Galaxy A16

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، الذي يقدم أداءً جيدًا في تصفح الإنترنت، تشغيل التطبيقات الاجتماعية، وممارسة الألعاب الخفيفة والمتوسطة يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة One UI التي تضفي سهولة وسلاسة على تجربة المستخدم.

كاميرات تلبي احتياجات التصوير اليومية

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل تتيح التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة الجيدة. أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، فهي مناسبة لصور السيلفي والتواصل عبر الفيديو، مما يجعل الهاتف خيارًا ملائمًا لمحبي التصوير البسيط.

بطارية تدوم طويلًا وشحن سريع

يتميز Galaxy A16 ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، ما يوفر ساعات طويلة من الاستخدام المتواصل دون الحاجة إلى شحن متكرر. يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 15 وات، مما يقلل وقت الشحن ويعزز الراحة للمستخدمين.

سعر Galaxy A16 4G في السعودية

يتوفر Galaxy A16 4G بسعر يبدأ من نحو 619 ريال سعودي، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الاقتصادية

يوفر الهاتف مساحة تخزين داخلية كافية لتلبية احتياجات المستخدمين.

تصميمه يجعله مناسبًا للشباب ومحبي الأجهزة الحديثة.

يدعم شبكات الجيل الرابع LTE، ما يعزز من سرعة الاتصال بالإنترنت.

يتميز بتقنيات أمان أساسية مثل بصمة الوجه.

يتميز الهاتف بتصميم عصري ووزن خفيف، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي. كما يجمع بين مواصفات متطورة وسعر تنافسي في السوق، ليصبح خيارًا مميزًا للفئة الشبابية.