حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات في حالة الطقس اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

تفاصيل الطقس اليوم

النهار: يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء، ومائلًا للدفء على جنوب الصعيد.

يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء، ومائلًا للدفء على جنوب الصعيد. الليل: من المتوقع أن يكون الطقس باردًا في معظم الأنحاء، مع طقس شديد البرودة في الصباح الباكر على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية

الرياح: رصدت الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح التي ستزيد من الإحساس بالبرودة على مدار اليوم.

رصدت الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح التي ستزيد من الإحساس بالبرودة على مدار اليوم. الأمطار: يتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 20° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

العظمى 20° مئوية، الصغرى 13° مئوية. الإسكندرية: العظمى 20° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

العظمى 20° مئوية، الصغرى 13° مئوية. مطروح: العظمى 20° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

العظمى 20° مئوية، الصغرى 13° مئوية. بورسعيد: العظمى 20° مئوية، الصغرى 18° مئوية.

العظمى 20° مئوية، الصغرى 18° مئوية. العريش: العظمى 20° مئوية، الصغرى 12° مئوية.

العظمى 20° مئوية، الصغرى 12° مئوية. رفح: العظمى 19° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

العظمى 19° مئوية، الصغرى 11° مئوية. أسيوط: العظمى 21° مئوية، الصغرى 8° مئوية.

العظمى 21° مئوية، الصغرى 8° مئوية. أسوان: العظمى 27° مئوية، الصغرى 12° مئوية.

العظمى 27° مئوية، الصغرى 12° مئوية. السويس: العظمى 20° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

العظمى 20° مئوية، الصغرى 11° مئوية. الإسماعيلية: العظمى 21° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

العظمى 21° مئوية، الصغرى 11° مئوية. كفر الشيخ: العظمى 20° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج من 1.75 إلى 1 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج من 1.75 إلى 1 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي. البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي إلى جنوبي غربي.

النصائح:

ارتداء الملابس الدافئة: في ظل الطقس البارد، خاصة في المساء والصباح الباكر.

في ظل الطقس البارد، خاصة في المساء والصباح الباكر. الاحتياط في السفر: بسبب الرياح النشطة والأمطار المتفرقة، يفضل توخي الحذر أثناء التنقل في المناطق الشمالية.

استعدوا لتغيرات الطقس خلال الأيام المقبلة وابقوا على اطلاع بتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ على الأحوال الجوية.