النائب العام ووزير الأوقاف يفتتحان أولى دورات المعايشة التدريبية

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أمس السبت 14 ديسمبر 2024، الدورة الأولى من برنامج "المعايشة المهنية" لمفتشي وزارة الأوقاف. أقيمت الفعالية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة بحضور قيادات من النيابة العامة ووزارة الأوقاف.

برنامج تدريبي لتعزيز المهارات القانونية

يُعقد البرنامج بمعهد البحوث الجنائية والتدريب على مدار ثلاثين يومًا، بهدف تطوير القدرات القانونية للمفتشين. وأكد النائب العام أن هذا التعاون بين النيابة العامة ووزارة الأوقاف يجسد التكامل المؤسسي، مشددًا على أهمية سيادة القانون وتعزيز الكفاءة المهنية.

كلمة وزير الأوقاف: الإصلاح الإداري يتقدم بخطى ثابتة

أشار وزير الأوقاف إلى أهمية هذه الدورة كخطوة رائدة ضمن برامج الإصلاح الإداري، مبينًا أنها تهدف إلى إعداد المفتشين على أعلى مستوى من الكفاءة. وأضاف أن الوزارة تشهد حاليًا جهودًا واسعة لتحسين الأداء، بما يشمل إعداد الأئمة والخطباء، وتنمية المهارات الإعلامية، وإطلاق حركة تنقلات غير مسبوقة بين المديريات.

موضوعات متنوعة ومحاضرات رفيعة المستوى

تشمل الدورة موضوعات قانونية متنوعة، ويشارك فيها نخبة من المفكرين في المجالات القانونية والدينية والإعلامية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط والاحترافية في أداء المفتشين بعد استكمال البرنامج التدريبي.

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