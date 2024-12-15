تراجع أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الاقتصاد
الذهب في السودان
الذهب في السودان

شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات.

أسعار الذهب في السودان

سعر الذهب عيار 24: بلغ سعر الذهب عيار 24 في السودان 51،250 جنيه سوداني، أي ما يعادل 85.16 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21: سجل الذهب عيار 21 في السودان 44،800 جنيه سوداني، ما يعادل 74.52 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 38،400 جنيه سوداني، أي ما يعادل 63.87 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم 358،600 جنيه سوداني، ما يعادل 596.14 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت الأوقية من الذهب عيار 24 اليوم 15 ديسمبر 2024، سعر 2،648 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن انخفاض الأسعار عالميًا كان له تأثير ملحوظ على أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالسودان، ويترقب الكثيرون مستجدات السوق لمتابعة تحركات الأسعار خلال الأيام القادمة.

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