بعروض فنية مميزة.. الثقافة تحتفي بالعيد القومي للأقصر

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة في احتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومي، والتي أقيمت على ضفاف نهر النيل، تضمنت الفعاليات عروضًا فنية قدمتها فرقتا بني سويف والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من فرقة الطفل، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

كلمة محافظ الأقصر



ألقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، كلمة خلال الاحتفالية، هنأ فيها أهالي المحافظة بالعيد القومي، معربًا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الذي يعكس مكانة الأقصر التاريخية والعالمية.

حضور رفيع المستوى من القيادات الثقافية والتنفيذية



شهد الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء د. خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية، اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية، إلى جانب د. صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أنشطة ثقافية متنوعة بإقليم جنوب الصعيد



ضمن الأنشطة الثقافية الموازية، عقد قصر ثقافة حاجر العديسات لقاءً ألقى خلاله وليد الضوي، أخصائي ثقافي، الضوء على تاريخ الصالونات الأدبية ودورها في اكتشاف وتنمية المواهب.

أمسيات شعرية وأعمال يدوية



أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية تضمنت قصائد بالفصحى والعامية بمشاركة شعراء بارزين مثل ناجي فؤاد وحسن أحمد. كما نظم فرع ثقافة الأقصر ورشة أشغال يدوية باستخدام الألباستر، لتدريب ذوي الهمم، بالإضافة إلى محاضرة تناولت دور الإعلام في دعم وتأهيل ذوي القدرات.

الاستعداد للعام الجديد



اختتمت الأنشطة الثقافية بلقاء في قصر ثقافة أرمنت، قدمه عمرو عبد الصبور، تناول خلاله الاستعدادات لاستقبال العام الجديد، مؤكدًا أهمية التخطيط لتحقيق إنجازات جديدة تعزز من دور الثقافة في المجتمع.