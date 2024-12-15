عاجل.. محافظ الإسكندرية يتابع جهود رصف الطرق استجابة لشكاوى المواطنين

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جانب بعد إنهاء عمليات
جانب بعد إنهاء عمليات الرصف في الإسكندرية

وجه الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

 وأكد محافظ الإسكندرية أنه استجابةً لمطالب قطاع كبير من المواطنين بالانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في  شوارع التالية بنطاق حي العجمي وهىي "شارع بريك دعبوب،شارع التأمين، شارع خير الله، شارع مدخل أكتوبر  وشارع مدخل "بيانكي" حتى جمعية الفردوس شارع الحنفية".


وأوضح محافظ الإسكندرية في السياق ذاته أنه جاري أعمال الرصف  وإعادة الشيء لأصله بشوارع أخرى بنطاق حي العجمي وهي" شارع زورو، والشارع الرابط من مساكن الصينية حتى مساكن طلعت مصطفى،  وشارع الكوايتة، وشارع نادي الجمارك، وشارع البرنسيسة، والبيطاش، ومساكن الأندلس.

 

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين البنية التحتية وتلبية مطالب المواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله لتحقيق السيولة المرورية. وأشار إلى أن الاهتمام برصف الطرق لا يقتصر فقط على حل المشكلات اليومية، ولكنه يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق في المحافظة بما يتماشى مع التطور العمراني والخدمي في مختلف الأحياء.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع مشروعات تنموية أخرى تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها يمثل أولوية قصوى لدى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

 

قبل إنهاء عمليات الرصف
قبل إنهاء عمليات الرصف
قبل إنهاء عمليات الرصف
قبل إنهاء عمليات الرصف
قبل إنهاء عمليات الرصف
قبل إنهاء عمليات الرصف
قبل إنهاء عمليات الرصف
قبل إنهاء عمليات الرصف
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