موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في مصر

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موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في مصر

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر، على أن يتم الصرف على مدار 5 أيام متتالية، جاء هذا القرار لتيسير عملية الصرف وتخفيف الازدحام في مراكز الصرف.

جدول صرف المرتبات

  • الأحد 22 ديسمبر: اليوم الأول لصرف المرتبات.
  • الاثنين 23 ديسمبر: اليوم الثاني.
  • الثلاثاء 24 ديسمبر: اليوم الثالث.
  • الأربعاء 25 ديسمبر: اليوم الرابع.
  • الخميس 26 ديسمبر: اليوم الخامس.

أماكن الصرف:

  • ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

التوجيهات الخاصة: أهابت وزارة المالية بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات لتجنب الازدحام أثناء صرف المرتبات. كما يُنصح بعدم التكدس في الأماكن المخصصة للصرف والالتزام بالأوقات المحددة.

الحد الأدنى للأجور في 2024:

  • الدرجة السادسة: 6000 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7500 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 8000 جنيه
  • الدرجة الأولى: 8200 جنيه
  • درجة المدير العام: 9200 جنيه
  • الدرجة العالية: 10200 جنيه
  • الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

وبذلك، يكون شهر ديسمبر 2024 هو شهر الصرف المريح للموظفين في القطاع الحكومي، مع مراعاة صرف المتأخرات أيام 8، 9، و10 من نفس الشهر.

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