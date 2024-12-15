موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في مصر
تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر، على أن يتم الصرف على مدار 5 أيام متتالية، جاء هذا القرار لتيسير عملية الصرف وتخفيف الازدحام في مراكز الصرف.
جدول صرف المرتبات
- الأحد 22 ديسمبر: اليوم الأول لصرف المرتبات.
- الاثنين 23 ديسمبر: اليوم الثاني.
- الثلاثاء 24 ديسمبر: اليوم الثالث.
- الأربعاء 25 ديسمبر: اليوم الرابع.
- الخميس 26 ديسمبر: اليوم الخامس.
أماكن الصرف:
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.
التوجيهات الخاصة: أهابت وزارة المالية بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات لتجنب الازدحام أثناء صرف المرتبات. كما يُنصح بعدم التكدس في الأماكن المخصصة للصرف والالتزام بالأوقات المحددة.
الحد الأدنى للأجور في 2024:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7500 جنيه
- الدرجة الثالثة: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى: 8200 جنيه
- درجة المدير العام: 9200 جنيه
- الدرجة العالية: 10200 جنيه
- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
وبذلك، يكون شهر ديسمبر 2024 هو شهر الصرف المريح للموظفين في القطاع الحكومي، مع مراعاة صرف المتأخرات أيام 8، 9، و10 من نفس الشهر.