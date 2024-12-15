الأجهزة الداعمة لخدمة Samsung Pay

موعد إطلاق خدمة Samsung Wallet في مصر: تجربة دفع مبتكرة وأمان متكامل أعلنت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع البنك الوطني السعودي عن إطلاق خدمة سامسونج باي "Samsung Wallet"، وهي خدمة مدفوعات رقمية تتيح للمستخدمين إدارة بطاقاتهم البنكية بسهولة وأمان. تم تفعيل الخدمة رسميًا في السعودية، حيث أصبحت متوفرة على الهواتف الذكية لتسهيل عمليات الدفع. وفي مصر، بدأت خطوات تطبيق الخدمة لتكون متاحة قريبًا، مما يتيح للمستخدمين المصريين تجربة تقنية دفع مبتكرة وآمنة.

الأجهزة الداعمة لخدمة Samsung Pay

تدعم مجموعة واسعة من هواتف سامسونج خدمة سامسونج باي، وتشمل:

سلسلة A : A32 5G، A42 5G، A52، A50، A51، A51 5G.

: A32 5G، A42 5G، A52، A50، A51، A51 5G. سلسلة Note وZ : Note 20 5G، Note 20 Ultra، Note 10، Note 10 Plus، Z Flip 5G، Z Fold4، Z Fold3 5G.

: Note 20 5G، Note 20 Ultra، Note 10، Note 10 Plus، Z Flip 5G، Z Fold4، Z Fold3 5G. سلسلة S: S23+، S23 Ultra، S22، S22+، S22 Ultra، S21 5G، S21+ 5G، S21 Ultra 5G، S21 Fan Edition 5G.

مزايا تطبيق Samsung Wallet

تعد سامسونج باي أكثر من مجرد محفظة دفع، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تجعلها أداة شاملة لإدارة المدفوعات وحفظ البيانات بأمان. من أبرز مزايا التطبيق:

سهولة الدفع بلمسة واحدة، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة ومريحة.

تخزين عناوين الفواتير والشحن بشكل آمن ومرتب.

حفظ بيانات البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم بطريقة مشفرة.

دعم تقنية الحماية البيومترية باستخدام بصمة الإصبع، مما يضيف طبقة أمان إضافية.

تخزين كلمات مرور الحسابات المختلفة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.

معلومات إضافية عن خدمة Samsung Pay

تسعى سامسونج لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل المزيد من الدول العربية، بما في ذلك مصر.

التطبيق يعمل بشكل متكامل مع أنظمة الدفع الدولية والمحلية.

خدمة Samsung Wallet تمثل نقلة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية، مما يعزز الأمان وسهولة الاستخدام.

تعتمد الخدمة على تقنيات تشفير متطورة لحماية بيانات المستخدمين من أي اختراق.



موعد إطلاق خدمة Samsung Wallet في مصر: تجربة دفع مبتكرة وأمان متكامل



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