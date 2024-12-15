أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا بعد التراجع الأخير الذي سجلته أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 5 جنيهات.

ووفقًا لآخر التحديثات من شعبة الذهب، تسجل أسعار الذهب اليوم المستويات التالية:

1. سعر الذهب عيار 24 اليوم

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره اليوم، ليبلغ 4365 جنيهًا، بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

2. سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

ظل سعر الذهب عيار 21 مستقرًا أيضًا، ليصل إلى 3820 جنيهًا، وبالمصنعية يقدر سعره بـ 3920 جنيهًا.

3. سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم 3274 جنيهًا، مع استقرار ملحوظ نتيجة إجازة سوق الصاغة.

4. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم على استقراره أيضًا، ليصل إلى 30560 جنيهًا.

5. سعر الذهب عالميًا

عالميًا، استقر سعر الذهب ليبلغ 2656 دولارًا للأوقية، مما يعكس استقرارًا في السوق العالمي.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب بعد تراجع بسيط في الأسعار خلال الأيام الماضية، ما يتيح للمستثمرين والمواطنين متابعة أسعار الذهب عن كثب في الأيام القادمة.